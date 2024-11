Prywatna sprzedaż internetowa: będą podatki za 2023 i 2024

Sprzedaż usług i produktów (także używanych krócej niż 6 miesięcy) przez platformy online podlega opodatkowaniu – wlicza się w to między innymi wyprzedaż odzieży lub obuwia, udostępnianie środka transportu, masaże (niemedyczne), a także najem mieszkań i domów. Zgodnie z polskim prawem, każda osoba bez rejestracji działalności gospodarczej może sprzedawać prywatnie [1] za pośrednictwem internetu i nie płacić od tego podatku. W takim wypadku obowiązują jednak limity – do 2000 euro (ok. 8500 zł) i 30 zakończonych sprzedażą transakcji rocznie. Przepisy te weszły w życie 1 lipca 2024 r. [2].